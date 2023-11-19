Собянин создал сайт с подборкой лучших мест Москвы для отдыха на Новый год

Новый раздел на сайте поможет жителям и гостям Москвы быть в курсе грядущих событий и спланировать своё свободное время.

В этом разделе представлены музеи, рестораны, городские фестивали, аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие интересные мероприятия. Семь тематических блоков будут регулярно пополняться новой, полезной информацией.

Среди предложений раздела появятся мероприятия как для взрослых, так и для детей. Например, там можно будет найти план фестиваля "Путешествие в Рождество" и информацию о Международной выставке-форуме "Россия". Отдельные разделы будут посвящены каткам Москвы, зимним паркам, лыжным трассам и событиям на свежем воздухе.