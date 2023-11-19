Собянин создал сайт с подборкой лучших мест Москвы для отдыха на Новый год

Собянин создал сайт с подборкой лучших мест Москвы для отдыха на Новый годВ нем появилось семь тематических блок
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что RUSSPASS, туристический сервис, представил специальный раздел, собравший лучшие предложения для разнообразного времяпрепровождения в зимние праздники столицы.
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Новый раздел на сайте поможет жителям и гостям Москвы быть в курсе грядущих событий и спланировать своё свободное время.
В этом разделе представлены музеи, рестораны, городские фестивали, аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие интересные мероприятия. Семь тематических блоков будут регулярно пополняться новой, полезной информацией.
Среди предложений раздела появятся мероприятия как для взрослых, так и для детей. Например, там можно будет найти план фестиваля "Путешествие в Рождество" и информацию о Международной выставке-форуме "Россия". Отдельные разделы будут посвящены каткам Москвы, зимним паркам, лыжным трассам и событиям на свежем воздухе.