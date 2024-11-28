В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 19:08
1 мин.

Соединения платины для синтеза лекарств с зеленым светом создали в России

Разработка ускорит синтез полимеров и медикаментов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новые соединения платины, которые используют зеленый свет для синтеза полимеров и лекарств. Это достижение ускорит химические реакции и сделать их более безопасными для окружающей среды.
Соединения платины для синтеза лекарств с зеленым светом создали в России
© Thought Catalog

Новаторские платино-содержащие комплексы способны катализировать реакции получения полезных мономеров, которые могут быть использованы для создания полимеров и медикаментов. При этом для активации этих реакций ученые используют мягкое зеленое излучение, что делает процесс более естественным и экологически чистым. Такие технологии поддерживает грант Министерства науки и высшего образования России.

Обычно для фотокатализа используется синий свет, который имеет высокую энергию, но он может разрушать продукты реакции и вызывать нежелательные побочные эффекты. Зеленое излучение, предложенное учеными СПбГУ, позволяет проводить реакции в более мягких условиях, обеспечивая получение только нужного продукта. Это делает синтез более точным и эффективным.