Соединения платины для синтеза лекарств с зеленым светом создали в России

Новаторские платино-содержащие комплексы способны катализировать реакции получения полезных мономеров, которые могут быть использованы для создания полимеров и медикаментов. При этом для активации этих реакций ученые используют мягкое зеленое излучение, что делает процесс более естественным и экологически чистым. Такие технологии поддерживает грант Министерства науки и высшего образования России.

Обычно для фотокатализа используется синий свет, который имеет высокую энергию, но он может разрушать продукты реакции и вызывать нежелательные побочные эффекты. Зеленое излучение, предложенное учеными СПбГУ, позволяет проводить реакции в более мягких условиях, обеспечивая получение только нужного продукта. Это делает синтез более точным и эффективным.