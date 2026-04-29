Сорбент с помощью 3D-печати создали в России

Новый блочный сорбент отличается более стабильной структурой по сравнению с традиционными гранулированными материалами. Он быстрее насыщается, устойчив к механическим нагрузкам и снижает гидравлическое сопротивление, что повышает эффективность фильтрации.

Обычно в промышленности применяют насыпные адсорбенты, которые со временем разрушаются и ухудшают качество очистки. В вузе предложили заменить их блочными углеродными структурами, созданными методом аддитивных технологий.

Ученые протестировали несколько методов 3D-печати и выбрали оптимальный состав: антрацит в объеме 60% и фенолформальдегидные смолы в объеме 40%. Такое сочетание дает прочность и стабильные свойства готового материала, отметили в пресс-службе.