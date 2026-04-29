Сорбент с помощью 3D-печати создали в России

Опубликовано 29 апреля 2026, 16:101 мин.
Сорбент с помощью 3D-печати создали в РоссииНовый материал повысит эффективность очистки
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что ученые вуза разработали первое сорбционное изделие, созданное с помощью 3D-печати. Его планируют использовать в системах очистки газов и жидкостей в промышленности, включая химическую и нефтеперерабатывающую отрасли.
© Ferra.ru
Новый блочный сорбент отличается более стабильной структурой по сравнению с традиционными гранулированными материалами. Он быстрее насыщается, устойчив к механическим нагрузкам и снижает гидравлическое сопротивление, что повышает эффективность фильтрации.
Обычно в промышленности применяют насыпные адсорбенты, которые со временем разрушаются и ухудшают качество очистки. В вузе предложили заменить их блочными углеродными структурами, созданными методом аддитивных технологий.
Ученые протестировали несколько методов 3D-печати и выбрали оптимальный состав: антрацит в объеме 60% и фенолформальдегидные смолы в объеме 40%. Такое сочетание дает прочность и стабильные свойства готового материала, отметили в пресс-службе.