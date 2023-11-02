Сорок зарядных станций для электромобилей построят в Новосибирске

Он также отметил, что правительство Новосибирской области готово софинансировать строительство новых станций из бюджета региона. В настоящее время в Новосибирске зарегистрированы около 800 электромобилей, но фактически это число может быть и больше, достигая 1 тысячи.

Мэр выразил надежду, что создание новых зарядных станций стимулирует рост популярности электромобилей среди местных жителей и способствует переходу на более экологически чистый вид транспорта.

Кроме того, по словам мэра города, в ближайшее время по договору в Новосибирск должно поступить 120 новых троллейбусов автономного хода, собранных в Уфе. В настоящее время в городе уже насчитывается 46 таких транспортных средств, способствуя развитию общественного электротранспорта.