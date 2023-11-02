Сорок зарядных станций для электромобилей построят в Новосибирске

Сорок зарядных станций для электромобилей построят в НовосибирскеСейчас в городе зарегистрированы около 800 электромобилей
В Новосибирске планируется построить 40 новых зарядных станций для электромобилей до конца текущего года, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Эти станции будут дополнительными к тем, которые уже существуют на территории города, и в основном будут созданы частными инвесторами и компаниями, пишет ТАСС.
Он также отметил, что правительство Новосибирской области готово софинансировать строительство новых станций из бюджета региона. В настоящее время в Новосибирске зарегистрированы около 800 электромобилей, но фактически это число может быть и больше, достигая 1 тысячи.
Мэр выразил надежду, что создание новых зарядных станций стимулирует рост популярности электромобилей среди местных жителей и способствует переходу на более экологически чистый вид транспорта.
Кроме того, по словам мэра города, в ближайшее время по договору в Новосибирск должно поступить 120 новых троллейбусов автономного хода, собранных в Уфе. В настоящее время в городе уже насчитывается 46 таких транспортных средств, способствуя развитию общественного электротранспорта.