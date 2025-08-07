В России
Сосну признали лучшим поглотителем углерода на Урале

Она на 15% эффективнее ели и пихты
Учёные Уральского федерального университета выяснили, что сосна лучше других хвойных деревьев поглощает углекислый газ из атмосферы. Исследования показали, что она накапливает на 15−20% больше углерода, чем ель или пихта.
Секрет сосны — в высоком содержании лигнина (до 50% сухой массы ствола). Это вещество медленно разлагается, надолго сохраняя углерод. Кроме того, сосна лучше адаптируется к изменениям климата — при повышении температуры её фотосинтез усиливается эффективнее, чем у других хвойных.

Учёные четыре года наблюдали за ростом молодых деревьев. Оказалось, что сосна быстрее накапливает биомассу: её побеги тяжелее, чем у ели и пихты, в 1,3−1,5 раза. Особенно активно деревья поглощают CO₂ в молодом возрасте, но сохраняют углерод в древесине десятилетиями.

Даже после гибели дерева углерод остаётся «запертым», если древесину не сжигать. Например, при использовании в строительстве он может сохраняться много лет.

Исследование проводилось на кафедре экспериментальной биологии УрФУ. Учёные изучали три основных вида уральских лесов: сосну, ель и пихту.

