Сосну признали лучшим поглотителем углерода на Урале

Секрет сосны — в высоком содержании лигнина (до 50% сухой массы ствола). Это вещество медленно разлагается, надолго сохраняя углерод. Кроме того, сосна лучше адаптируется к изменениям климата — при повышении температуры её фотосинтез усиливается эффективнее, чем у других хвойных.

Учёные четыре года наблюдали за ростом молодых деревьев. Оказалось, что сосна быстрее накапливает биомассу: её побеги тяжелее, чем у ели и пихты, в 1,3−1,5 раза. Особенно активно деревья поглощают CO₂ в молодом возрасте, но сохраняют углерод в древесине десятилетиями.

Даже после гибели дерева углерод остаётся «запертым», если древесину не сжигать. Например, при использовании в строительстве он может сохраняться много лет.

Исследование проводилось на кафедре экспериментальной биологии УрФУ. Учёные изучали три основных вида уральских лесов: сосну, ель и пихту.