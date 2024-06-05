Сотрудники Сколтеха создали 3D-модель экспонатов храма Василия Блаженного

Опубликовано 05 июня 2024, 15:45
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Сотрудники Сколтеха создали 3D-модель экспонатов храма Василия БлаженногоДля виртуальных выставок
Специалисты из Сколтеха, Института искусственного интеллекта AIRI и Государственного исторического музея совместно разработали трехмерную реконструкцию объектов из храма Василия Блаженного. Этот проект является первым этапом в создании цифрового двойника знаменитого собора и предназначен для организации виртуальных выставок.
Для создания трехмерной модели специалисты использовали ручной сканер структурного света для объектов и лазерное сканирование для геометрии помещений. Для передачи цвета поверхностей была применена фотокамера. При этом основные сложности возникали с необычными поверхностями и недостатком света из-за возможного вреда для памятников.
Директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха и ведущий научный сотрудник AIRI Евгений Бурнаев отметил, что полученная 3D-модель обрабатывается специальными алгоритмами для достижения точности и реалистичной текстуры.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева