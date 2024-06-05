Сотрудники Сколтеха создали 3D-модель экспонатов храма Василия Блаженного

Для создания трехмерной модели специалисты использовали ручной сканер структурного света для объектов и лазерное сканирование для геометрии помещений. Для передачи цвета поверхностей была применена фотокамера. При этом основные сложности возникали с необычными поверхностями и недостатком света из-за возможного вреда для памятников.

Директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха и ведущий научный сотрудник AIRI Евгений Бурнаев отметил, что полученная 3D-модель обрабатывается специальными алгоритмами для достижения точности и реалистичной текстуры.