Совет Федерации введет маркировку видеоигр для образовательных целей

Инициатива направлена на защиту несовершеннолетних от вредоносной информации в игровом пространстве. Предложение, подготовленное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Роспотребнадзором, призывает рассмотреть внедрение добровольной маркировки, отражающей положительные характеристики игр.

Рекомендации также предусматривают разработку специализированных видеоигр, учитывающих образовательные потребности детей с особыми потребностями. Особое внимание уделено поддержке российских разработчиков в контексте быстрого развития игровой индустрии и ее влияния на молодежь.

Комитет также выразил необходимость в обобщении судебной практики по спорам, связанным с оборотом внутриигрового имущества, чтобы обеспечить единообразие в применении правовых норм.