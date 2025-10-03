Совет по развитию атомной энергетики появится в Томской области

Опубликовано 03 октября 2025, 17:241 мин.
Совет по развитию атомной энергетики появится в Томской областиСовет будет работать при губернаторе для поддержки проекта «Прорыв»
В Томской области при губернаторе появится стратегический совет по развитию атомной энергетики. Решение было принято после обсуждения хода реализации проекта «Прорыв» в закрытом городе Северск.
© Ferra.ru
Как сообщил губернатор Владимир Мазур, в состав совета войдут признанные специалисты атомной отрасли. Основной задачей нового органа станет координация совместной работы региона и госкорпорации «Росатом» для улучшения результатов проекта.
Проект «Прорыв» предусматривает строительство в Северске реакторной установки нового поколения БРЕСТ-ОДЭК-300. Этот объект является частью национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», утвержденного президентом России.
На совещании также обсуждались научно-технологические задачи по созданию технологии замыкания ядерного цикла, график строительно-монтажных работ и подготовку кадров для будущего энергокомплекса.