Совет по развитию атомной энергетики появится в Томской области

Как сообщил губернатор Владимир Мазур, в состав совета войдут признанные специалисты атомной отрасли. Основной задачей нового органа станет координация совместной работы региона и госкорпорации «Росатом» для улучшения результатов проекта.

Проект «Прорыв» предусматривает строительство в Северске реакторной установки нового поколения БРЕСТ-ОДЭК-300. Этот объект является частью национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», утвержденного президентом России.

На совещании также обсуждались научно-технологические задачи по созданию технологии замыкания ядерного цикла, график строительно-монтажных работ и подготовку кадров для будущего энергокомплекса.