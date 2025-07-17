Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данных

Опубликовано 17 июля 2025, 14:101 мин.
Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данныхВведен запрет на майнинг в российских ЦОДах
Совет Федерации утвердил новый закон о центрах обработки данных (ЦОД), который вводит четкие правила их работы в России. Согласно документу, ЦОД определяется как комплекс помещений и инженерных систем, предназначенных для хранения и обработки информации.
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Министерство цифрового развития получит полномочия по ведению реестра таких центров. Правительство установит конкретные требования к их оборудованию, безопасности и операторам. Особое внимание уделено запрету на майнинг криптовалют и организацию майнинг-пулов в зарегистрированных ЦОДах.
Закон также позволяет кабмину до 2030 года регулировать продажу SIM-карт в новых субъектах Федерации и приграничных регионах. Операторам связи могут установить сроки, после которых они не смогут обслуживать определенные абонентские номера.
Документ вступит в силу после официальной публикации.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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