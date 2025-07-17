Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данных

Министерство цифрового развития получит полномочия по ведению реестра таких центров. Правительство установит конкретные требования к их оборудованию, безопасности и операторам. Особое внимание уделено запрету на майнинг криптовалют и организацию майнинг-пулов в зарегистрированных ЦОДах.

Закон также позволяет кабмину до 2030 года регулировать продажу SIM-карт в новых субъектах Федерации и приграничных регионах. Операторам связи могут установить сроки, после которых они не смогут обслуживать определенные абонентские номера.

Документ вступит в силу после официальной публикации.