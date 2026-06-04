Совфед одобрил закон о технологической платформе «Гостех»

Платформа объединит технологии, базы данных и инструменты, которые смогут применять участники при разработке информационных решений. В проект смогут входить федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления и управления внебюджетными фондами. Коммерческие и некоммерческие организации также получат доступ при наличии разрешения правительственной комиссии.

Функционирование системы будет обеспечивать Минцифры. Ведомство станет уполномоченным органом, заключающим соглашения с участниками о работе на платформе. Закон предусматривает вступление в силу с 1 сентября 2027 года после подписания президентом РФ.