В России
Опубликовано 04 июня 2026, 09:09
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Совфед одобрил закон о технологической платформе «Гостех»

Система объединит госинформационные сервисы
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит правовую основу для технологической платформы «Гостех». Она предназначена для создания, развития и использования государственных и других информационных систем, пишет ТАСС.
Совфед одобрил закон о технологической платформе «Гостех»

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Платформа объединит технологии, базы данных и инструменты, которые смогут применять участники при разработке информационных решений. В проект смогут входить федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления и управления внебюджетными фондами. Коммерческие и некоммерческие организации также получат доступ при наличии разрешения правительственной комиссии.

Функционирование системы будет обеспечивать Минцифры. Ведомство станет уполномоченным органом, заключающим соглашения с участниками о работе на платформе. Закон предусматривает вступление в силу с 1 сентября 2027 года после подписания президентом РФ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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