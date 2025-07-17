Совфед утвердил закон о цифровом рубле

Согласно документу, все кредитные организации обязаны будут поддерживать платежи через универсальный QR-код. Оператором этой системы станет «Национальная система платежных карт» (НСПК), принадлежащая Центробанку. Услуги по генерации кодов будут предоставляться бесплатно.

Первыми принимать цифровой рубль должны будут системно значимые банки и их клиенты с годовым оборотом свыше 120 млн рублей. С 2027 года требование распространится на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой от 30 млн рублей, а с 2028 года — на остальные финансовые организации.

Малый бизнес с оборотом менее 5 млн рублей в год освобождается от обязательного приёма цифрового рубля.