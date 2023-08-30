Современные трамваи в ретро стиле начнут ездить по Петербургу

Современные трамваи в ретро стиле начнут ездить по ПетербургуИх отправили сегодня
Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в Ростех, отправило в Санкт-Петербург первый современный трамвай модели 71-431R. Этот трамвай выполнен в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, известного в народе как «Стиляга», сообщает Ростех.
Несмотря на увеличение оборонных заказов, производство общественного транспорта на предприятии продолжается. По контракту город получит в общей сложности 54 трамвая различных моделей.
Трехсекционный низкопольный трамвай 71-431R вместимостью до 246 человек отвечает требованиям, предъявляемым к современному подвижному составу. Он оснащен системами активной безопасности и контроля бдительности водителя, что упрощает эксплуатацию и повышает безопасность движения.
Трамвай 71-431R спроектирован с учетом инфраструктуры Санкт-Петербурга и допускает дальнейшую модернизацию. Он соответствует программе «Доступная среда», передает госкорпорация.
В ближайшие дни в Санкт-Петербург прибудет сервисная служба завода, которая проведет пусконаладочные работы, обучит персонал депо эксплуатации нового трамвая и примет участие в его сертификационных испытаниях в городе.