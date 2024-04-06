«Союз МС-24» успешно приземлился после завершения 21-й экспедиции на МКС

В составе экипажа были космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница из Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара. Они провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204 сутки.

Для Марины Василевской и Лорал О’Хары это были первые полеты на МКС. Новицкий набрал в сумме 545 суток в четыре космических полета, отметили в Госкорпорации.

На МКС продолжает работу экипаж 71-й экспедиции, в который входят космонавты Роскосмоса и астронавты NASA.