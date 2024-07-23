Создан новый технический комитет по аэростатам и дирижаблям в России

Комитет будет заниматься разработкой и актуализацией стандартов для аэростатных систем, включая их использование в околокосмическом пространстве и на больших высотах. Одной из главных задач комитета станет создание методологических основ для систематизации требований к разработке и производству аэростатов. Важным направлением работы будет проектирование дирижаблей грузоподъемностью от 30 до 200 тонн для труднодоступных районов Арктики.

Комитет включает 21 предприятие, включая ведущие НИИ и образовательные учреждения. Председателем назначен генеральный директор ДКБА Михаил Калинин. Он отметил необходимость обновления стандартов, устаревших со времен Советского Союза, для развития современного рынка аэростатных систем в России.