Создан первый российский лазерный сканер для весогабаритного контроля

Новый сканер был создан специалистами НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и заказан крупнейшим производителем систем весогабаритного контроля при поддержке Минпромторга России. Прибор включает лазерный излучатель, фотоприемник и сканирующий модуль, и способен измерять габариты автотранспорта на скорости до 100 км/ч с точностью до 20 мм.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новое оборудование будет использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и позволит покрыть до 80% внутреннего рынка. В ближайшее время начнется подготовка к серийному производству после финальных испытаний.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин добавил, что создание отечественного сканера обеспечит полное импортозамещение в этой области.