В России
Опубликовано 04 сентября 2024, 14:07
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Создан первый российский лазерный сканер для весогабаритного контроля

Новинка от Ростеха заменит зарубежные аналоги
Научно-исследовательский институт холдинга «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил первый отечественный лазерный сканер для системы весогабаритного контроля автотранспорта. Разработка успешно прошла первый этап испытаний и призвана заменить иностранные аналоги.
Создан первый российский лазерный сканер для весогабаритного контроля

© Ferra.ru

Новый сканер был создан специалистами НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и заказан крупнейшим производителем систем весогабаритного контроля при поддержке Минпромторга России. Прибор включает лазерный излучатель, фотоприемник и сканирующий модуль, и способен измерять габариты автотранспорта на скорости до 100 км/ч с точностью до 20 мм.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новое оборудование будет использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и позволит покрыть до 80% внутреннего рынка. В ближайшее время начнется подготовка к серийному производству после финальных испытаний.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин добавил, что создание отечественного сканера обеспечит полное импортозамещение в этой области.

Создан первый российский лазерный сканер для весогабаритного контроля
© Ростех