Создан первый российский саморасширяемый стент для артерий

Опубликовано 16 мая 2024, 21:04
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Создан первый российский саморасширяемый стент для артерийZ-образной формы
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (НМИЦ им. Алмазова) разработали первый отечественный нитиноловый саморасширяемый стент для восстановления кровообращения в периферических артериях. Этот стент имеет z-образную форму, обеспечивающую максимальное прилегание к стенкам сосуда.
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Специалисты утверждают, что такой стент обладает уникальной устойчивостью и способен максимально повторить архитектуру сосуда изнутри, что делает его эффективным средством для восстановления кровообращения. Устройство будет вживляться через бедренную артерию и обещает длительный срок службы.
Проведенные экспериментальные исследования показали положительные результаты, и ученые уже подали документы на патент. Планируется, что через год этот новый стент будет доступен для медицинской практики.