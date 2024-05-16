Создан первый российский саморасширяемый стент для артерий

Специалисты утверждают, что такой стент обладает уникальной устойчивостью и способен максимально повторить архитектуру сосуда изнутри, что делает его эффективным средством для восстановления кровообращения. Устройство будет вживляться через бедренную артерию и обещает длительный срок службы.

Проведенные экспериментальные исследования показали положительные результаты, и ученые уже подали документы на патент. Планируется, что через год этот новый стент будет доступен для медицинской практики.