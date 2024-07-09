Создан первый в России гибкий графеновый сенсор глюкозы

Сенсор использует специальные чернила, разработанные учеными ИФП СО РАН, которые позволяют создавать чувствительный элемент на обычной офисной бумаге. Этот элемент состоит из слоев графена и проводящего полимера, формирующих вертикально расположенные частицы, играющие роль катализаторов окисления глюкозы, отметили в пресс-службе.

В настоящее время учеными разрабатывается модуль быстрого считывания сигнала, что позволит быстро и эффективно передавать данные на мобильные устройства через Bluetooth. Проект включен Роспатентом в топ-10 медицинских изобретений с 2023 года.