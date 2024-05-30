Создан первый в России онлайн-ресурс для общения людей с нарушениями речи

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и предоставляет более 50 материалов по различным темам: от игр до обучения. Сайт также предлагает шаблоны для создания коммуникативных таблиц, доступных для бесплатного скачивания и публикации на сайте.

В пресс-службе организации отметили, что эти средства особенно важны для людей с ментальными или физическими нарушениями, которым сложно освоить жестовый язык. Символы АДК делают общение более доступным, позволяя выражать свои желания простыми жестами или даже взглядом.