Создан первый в России онлайн-ресурс для общения людей с нарушениями речи

Опубликовано 30 мая 2024, 20:20
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Создан первый в России онлайн-ресурс для общения людей с нарушениями речиСейчас там представлены более 50 материалов
Специалисты некоммерческой организации «Социальная школа Каритас» разработали первый в России онлайн-ресурс для людей с нарушениями или отсутствием речи. На сайте «Библиотека альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК)» собраны таблицы и средства общения с наглядными символами.
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Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и предоставляет более 50 материалов по различным темам: от игр до обучения. Сайт также предлагает шаблоны для создания коммуникативных таблиц, доступных для бесплатного скачивания и публикации на сайте.
В пресс-службе организации отметили, что эти средства особенно важны для людей с ментальными или физическими нарушениями, которым сложно освоить жестовый язык. Символы АДК делают общение более доступным, позволяя выражать свои желания простыми жестами или даже взглядом.