Создана отечественная модель расчета ударов града о самолеты

Самолеты почти на 80% построены из композитных материалов, они делают авиалайнеры более долговечными. Но композит подвержен деформации за счет ударных нагрузок, в данном случае от града. Они могут привести к разрушению конструкции изнутри, но следы ударов сложно заметить визуально.