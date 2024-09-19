Создана первая в России VR-программа для оценки состояния зданий

По словам сотрудника вуза, программиста Максима Золотухина, сейчас для признания здания непригодным или аварийным требуется множество выездов на место, что затягивает процесс. Новая программа позволяет зафиксировать все дефекты и повреждения за один осмотр, после чего данные можно анализировать удаленно. Эксперты могут работать с 3D-моделью помещения, детально исследовать трещины, сколы и другие дефекты.

Программа включает функционал для заметок, автозаполнения и автоматической связи с государственными стандартами, отметил Золотухин.