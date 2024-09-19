Создана первая в России VR-программа для оценки состояния зданий

Опубликовано 19 сентября 2024, 17:591 мин.
Создана первая в России VR-программа для оценки состояния зданийНовая разработка ускоряет обследование и упрощает анализ
Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали компьютерную программу для оценки технического состояния зданий с использованием виртуальной реальности (VR). Эта разработка значительно упрощает и ускоряет процесс обследования, позволяя специалистам проверять несколько объектов за день.
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По словам сотрудника вуза, программиста Максима Золотухина, сейчас для признания здания непригодным или аварийным требуется множество выездов на место, что затягивает процесс. Новая программа позволяет зафиксировать все дефекты и повреждения за один осмотр, после чего данные можно анализировать удаленно. Эксперты могут работать с 3D-моделью помещения, детально исследовать трещины, сколы и другие дефекты.
Программа включает функционал для заметок, автозаполнения и автоматической связи с государственными стандартами, отметил Золотухин.