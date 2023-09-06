Создано приложение для изучения истории старинных зданий Петербурга

Теперь можно узнать историю жилого дома через цифровое приложение «Мой дом - памятник». В базу данных приложения входят здания, относящиеся к памятникам культурного наследия, федерального и регионального значения.

Оно находится в социальной сети VK, в разделе сервисов «Я здесь живу». Там и есть вся информация о зданиях, такая как год постройки, архитекторе здания, исторических событиях. Также присутствует информация о архитектурных деталях дома, фонтаны, лепнины, скульптуры, флигели, сады, если они есть.

В Петербурге находится самое большое количество памятников культурного наследия в России (около девяти тысяч).