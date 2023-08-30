Созданы первые российские мембраны для очистки крови

Ученые по заказу компании «ПРОФИТ ФАРМ» создали мембраны для мобильных фильтров – через них пропускают кровь для очистки от лейкоцитов. Данный способ наиболее актуален для проведения экстренного переливания крови. Очистка крови может проводиться во время ее взятия – устройство присоединяется к венозному катетеру. Лейкоциты донора могут вызывать нежелательные реакции в организме, поэтому лейкофильтрация необходима.

Мембраны – это уложенные послойно специальные композиты, имеющие микропористую структуру которая обеспечивает фильтрацию крови, а полимеры и оборудование использованное для производства – полностью отечественные.