Созданы первые российские мембраны для очистки крови

Созданы первые российские мембраны для очистки кровиТесты прошли успешно
Ученые Томского политехнического университета создали первые российские мембраны для очистки крови. Их тестирование в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России прошло успешно.
Ученые по заказу компании «ПРОФИТ ФАРМ» создали мембраны для мобильных фильтров – через них пропускают кровь для очистки от лейкоцитов. Данный способ наиболее актуален для проведения экстренного переливания крови. Очистка крови может проводиться во время ее взятия – устройство присоединяется к венозному катетеру. Лейкоциты донора могут вызывать нежелательные реакции в организме, поэтому лейкофильтрация необходима.
Мембраны – это уложенные послойно специальные композиты, имеющие микропористую структуру которая обеспечивает фильтрацию крови, а полимеры и оборудование использованное для производства – полностью отечественные.
Разработанные в ТПУ мембраны на 40 % эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает
Спрос на лейкоцитарные фильтры растет – связано это с высокой эффективностью такой процедуры и возможностью ее проведения в «полевых» условиях, когда необходимо оперативно перелить кровь, где инфраструктура не позволяет. Например, во время автономных экспедиций.