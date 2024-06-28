СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыл лабораторию рентгеновской техники

Опубликовано 28 июня 2024, 12:30
1 мин.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыл лабораторию рентгеновской техникиВ ней будут проходить разработки новых решений
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» сообщили, что вуз запустил лабораторию новых отечественных типов рентгеновской техники, оснащенную передовым оборудованием. Новое пространство предназначено для разработки инновационных решений в мобильной рентгенографии и обучения студентов современным подходам в этой области.
Студенты будут иметь возможность выполнять лабораторные работы на новейшем рентгеновском оборудовании, что значительно расширит их практические знания и подготовку к будущей профессиональной деятельности. Лаборатория не только ориентирована на медицинское применение рентгенов, но и на их использование в промышленности для контроля качества продукции и материалов, отметили в вузе.
Оборудование лаборатории включает передовые разработки собственного производства университета и инновационной компании «Элтех-мед». Студенты будут заниматься исследованиями рентгеноконтрастных растворов, изучением характеристик рентгеновских трубок и обработкой рентгеновских изображений.