СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыл лабораторию рентгеновской техники

Студенты будут иметь возможность выполнять лабораторные работы на новейшем рентгеновском оборудовании, что значительно расширит их практические знания и подготовку к будущей профессиональной деятельности. Лаборатория не только ориентирована на медицинское применение рентгенов, но и на их использование в промышленности для контроля качества продукции и материалов, отметили в вузе.

Оборудование лаборатории включает передовые разработки собственного производства университета и инновационной компании «Элтех-мед». Студенты будут заниматься исследованиями рентгеноконтрастных растворов, изучением характеристик рентгеновских трубок и обработкой рентгеновских изображений.