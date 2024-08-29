СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запустит новую программу по промышленной электронике

Программа, разработанная в сотрудничестве с Курским электроаппаратным заводом, Инновационным центром «Буревестник» и ПАО «Светлана», будет охватывать ключевые направления, включая космические технологии, телекоммуникации, экстремальную электронику и медицинское оборудование. Руководитель программы, профессор Артем Грязнов, отметил, что выпускники смогут работать с различными типами электронных устройств, от автомобильного управления до медицинской аппаратуры и спутников.

Вузы будут предоставлять студентам доступ к современным лабораториям и реальным проектам, что поможет подготовить квалифицированных специалистов для решения актуальных задач индустрии. В Санкт-Петербурге и Ленобласти наблюдается нехватка кадров в электронной отрасли, что подчеркивает важность новой программы, отметили в пресс-службе.