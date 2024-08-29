В России
Опубликовано 29 августа 2024, 13:02
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СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запустит новую программу по промышленной электронике

Для подготовки кадров
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ сообщили, что Передовая инженерная школа вуза в 2024 году начнет подготовку специалистов по новой программе «Промышленная электроника». Эта инициатива направлена на решение проблемы кадрового дефицита в сфере электроники для высокотехнологичных предприятий.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запустит новую программу по промышленной электронике

© Ferra.ru

Программа, разработанная в сотрудничестве с Курским электроаппаратным заводом, Инновационным центром «Буревестник» и ПАО «Светлана», будет охватывать ключевые направления, включая космические технологии, телекоммуникации, экстремальную электронику и медицинское оборудование. Руководитель программы, профессор Артем Грязнов, отметил, что выпускники смогут работать с различными типами электронных устройств, от автомобильного управления до медицинской аппаратуры и спутников.

Вузы будут предоставлять студентам доступ к современным лабораториям и реальным проектам, что поможет подготовить квалифицированных специалистов для решения актуальных задач индустрии. В Санкт-Петербурге и Ленобласти наблюдается нехватка кадров в электронной отрасли, что подчеркивает важность новой программы, отметили в пресс-службе.