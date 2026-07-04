СПбГУ и HeadHunter запустят программы подготовки ИТ-кадров

Опубликовано 04 июля 2026, 19:371 мин.
СПбГУ и HeadHunter запустят программы подготовки ИТ-кадровОбучение усилят практикой и стажировками
Санкт-Петербургский государственный университет стал победителем второго этапа отбора проекта Минцифры России «Топ-ИТ». В рамках инициативы вуз представил две образовательные программы, разработанные совместно с HeadHunter, пишет ТАСС.
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Речь идет о направлениях «Программирование и информационные технологии» и «Большие данные и распределенная цифровая платформа». Программа «Топ-ИТ» ориентирована на подготовку специалистов для разработки и внедрения российского программного обеспечения.
Обучение строится с участием представителей IT-отрасли. Уже со второго семестра студенты проходят практику и решают обезличенные бизнес-задачи от партнеров. В процесс вовлечены действующие специалисты, которые сопровождают обучение и дают прикладные задания.
Также сотрудничество с HeadHunter включает участие экспертов компании в учебном процессе и организацию стажировок.