СПбГУ и HeadHunter запустят программы подготовки ИТ-кадров

Речь идет о направлениях «Программирование и информационные технологии» и «Большие данные и распределенная цифровая платформа». Программа «Топ-ИТ» ориентирована на подготовку специалистов для разработки и внедрения российского программного обеспечения.

Обучение строится с участием представителей IT-отрасли. Уже со второго семестра студенты проходят практику и решают обезличенные бизнес-задачи от партнеров. В процесс вовлечены действующие специалисты, которые сопровождают обучение и дают прикладные задания.

Также сотрудничество с HeadHunter включает участие экспертов компании в учебном процессе и организацию стажировок.