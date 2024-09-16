В России
Опубликовано 16 сентября 2024, 16:30
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Специалисты атомной отрасли прошли обучение по управлению роботами в «Сириусе»

Первый курс подготовки завершился на базе проекта "Прорыв"
В университете «Сириус» завершился первый практико-ориентированный курс по обучению управлению робототехническими комплексами для атомных электростанций нового поколения. Обучение прошло 20 сотрудников атомной отрасли на учебной базе проекта «Прорыв».
Специалисты атомной отрасли прошли обучение по управлению роботами в «Сириусе»

© Ferra.ru

В пресс-службе университета сообщили, что курс был направлен на подготовку инженеров-механиков и операторов робототехники для работы на перспективных атомных энергокомплексах, таких как строящийся в Северске Опытно-демонстрационный энергокомплекс с быстрым реактором БРЕСТ-ОД-300. В ходе занятий специалисты изучали работу с полноразмерными макетами будущих установок.

Руслан Шарафутдинов, специалист АО «ТВЭЛ», отметил, что обучение на базе «Прорыва» не только позволяет осваивать работу с оборудованием, но и разрабатывать решения для нештатных ситуаций, что повысит безопасность атомных систем.

В ноябре планируется запуск следующих курсов по направлениям «Программист РТК» и «Инженер-электронщик», где слушатели изучат программное обеспечение и принципы обслуживания электронных систем на роботизированных производствах, отметили в пресс-службе.