Специалисты атомной отрасли прошли обучение по управлению роботами в «Сириусе»

В пресс-службе университета сообщили, что курс был направлен на подготовку инженеров-механиков и операторов робототехники для работы на перспективных атомных энергокомплексах, таких как строящийся в Северске Опытно-демонстрационный энергокомплекс с быстрым реактором БРЕСТ-ОД-300. В ходе занятий специалисты изучали работу с полноразмерными макетами будущих установок.

Руслан Шарафутдинов, специалист АО «ТВЭЛ», отметил, что обучение на базе «Прорыва» не только позволяет осваивать работу с оборудованием, но и разрабатывать решения для нештатных ситуаций, что повысит безопасность атомных систем.

В ноябре планируется запуск следующих курсов по направлениям «Программист РТК» и «Инженер-электронщик», где слушатели изучат программное обеспечение и принципы обслуживания электронных систем на роботизированных производствах, отметили в пресс-службе.