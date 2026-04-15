Специалисты МЭИ разработали устройство для испытаний высоковольтных муфт

Опубликовано 15 апреля 2026, 12:09
Специалисты МЭИ разработали устройство для испытаний высоковольтных муфтУстановка имитирует реальные нагрузки без подключения к сети
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали устройство для приемо-сдаточных испытаний высоковольтной кабельной арматуры. Речь идет о муфтах, которые соединяют и подключают кабели в энергосистемах. Разработка велась под руководством старшего преподавателя Александра Филиппова.
Устройство воспроизводит реальный высоковольтный кабель. Оно состоит из трех основных элементов: металлического токопровода, изоляции и полупроводящего покрытия. Решение дает возможность имитировать нагрузки, возникающие в реальных условиях. Как отметил ректор вуза Николай Рогалев, разработка повысит качество и безопасность высоковольтных сетей.
Технология подходит для широкого ряда типоразмеров. С ее помощью можно проверить, насколько надежно муфта будет работать в сложных условиях, еще до установки.