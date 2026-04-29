Специалисты Роспатента выделили пять разработок для борьбы со стрессом

Одно из устройств создали в Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН. Это датчик со специальным пластырем, который собирает пот и другие биоматериалы, чтобы определять уровень гормона кортизола в крови.

Инженеры московской компании «Киберли» разработали шлем виртуальной реальности (VR) с программой психологической реабилитации. Пользователь надевает шлем и запускает сценарий, назначенный врачом, постепенно обучаясь не реагировать на травмирующую ситуацию.

Ученые центра психиатрии имени Сербского предложили метод прогноза реакции на стресс. Человеку показывают видео с разными ситуациями, одновременно записывая психофизиологические показатели через электрокардиограмму и анализ слюны.

Сотрудники Воронежского университета запатентовали лекарственный сбор из зверобоя, синюхи, цветков каштана и горца. А специалисты Белгородского университета создали шипучие таблетки для ванны. Их состав: цитрат магния, гидрокарбонат натрия и лимонная кислота. Средство замедляет возбуждение нервной системы, не вызывая привыкания.