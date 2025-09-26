Спорт помогает быть здоровым: в Подмосковье прошло более 2 тысяч летних мероприятий

Для этого строятся новые и обновляются старые спорткомплексы, стадионы и бассейны. Летняя программа традиционно включает турниры, соревнования, марафоны, велогонки и фестивали. В этом году были добавлены новые активности, такие как фестиваль по пляжным видам спорта и сапбордингу, пишет 360.ru.

Футбольные мероприятия оказались особенно популярными. Более 25 тысяч человек посетили матчи проекта «Выходи во двор», где легенды футбола соревновались с любительскими командами из Коломны, Пушкино, Подольска, Димитрова и других муниципалитетов. Также прошел турнир Кубок Игоря Акинфеева, в котором участвовали 20 команд со всей России, а финальную игру посетили около трех тысяч болельщиков.

Беговые и велоспортивные события собрали тысячи участников. Более шести тысяч человек участвовали в марафонах и забегах, а велозаезды Gran Fondo Russia привлекли 4,5 тысячи спортсменов. На онлайн-платформе «Суперлига Подмосковья» зарегистрировались около 24 тысяч любителей бега, ходьбы, плавания и велоспорта, совместно преодолевшие более 22 миллионов километров.