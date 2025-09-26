В России
Опубликовано 26 сентября 2025, 16:08
1 мин.

Спорт помогает быть здоровым: в Подмосковье прошло более 2 тысяч летних мероприятий

Регион активно развивает массовый спорт
Летом в Подмосковье прошло более двух тысяч спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 1,5 миллиона человек. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев, подчеркнув, что регион уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию условий для активного образа жизни жителей всех возрастов.
© Пресс-служба Губернатора Московской области

Для этого строятся новые и обновляются старые спорткомплексы, стадионы и бассейны. Летняя программа традиционно включает турниры, соревнования, марафоны, велогонки и фестивали. В этом году были добавлены новые активности, такие как фестиваль по пляжным видам спорта и сапбордингу, пишет 360.ru.

Футбольные мероприятия оказались особенно популярными. Более 25 тысяч человек посетили матчи проекта «Выходи во двор», где легенды футбола соревновались с любительскими командами из Коломны, Пушкино, Подольска, Димитрова и других муниципалитетов. Также прошел турнир Кубок Игоря Акинфеева, в котором участвовали 20 команд со всей России, а финальную игру посетили около трех тысяч болельщиков.

Беговые и велоспортивные события собрали тысячи участников. Более шести тысяч человек участвовали в марафонах и забегах, а велозаезды Gran Fondo Russia привлекли 4,5 тысячи спортсменов. На онлайн-платформе «Суперлига Подмосковья» зарегистрировались около 24 тысяч любителей бега, ходьбы, плавания и велоспорта, совместно преодолевшие более 22 миллионов километров.

© Пресс-служба Губернатора Московской области

Летом также прошли турниры по стритболу, шахматам и хоккею, массовые заплывы и фестивали по сапбордингу. Балашиха приняла этап всероссийского фестиваля цифрового спорта «SMP ESPORTS», где участники соревновались в кибердисциплинах и спортивных симуляторах.

Источник:360.ru
Автор:Булат Кармак
