Споры бактерий могут выдержать падение из космоса, выяснили ученые СПБГУ

Исследователи смоделировали аэродинамический нагрев спор бактерий в верхней атмосфере. Их расчеты показали, что как земные, так и гипотетические внеземные бактерии могут выдержать нагрев при входе в атмосферу Земли, отметили в пресс-службе.

По данным университета, загрязнение космического пространства микроскопическими продуктами техногенной деятельности представляет угрозу не только для космических аппаратов, но и для экологии Земли. Мелкие частицы могут сохранять свои свойства при входе в плотные слои атмосферы и достигать земной поверхности.

Эксперимент «Биориск», проведенный на МКС, показал, что некоторые земные бактерии могут выжить в открытом космосе более 1,5 лет, приобретая новые свойства.