Способ усилить пользу арктических водорослей нашли российские ученые

Специалисты обрабатывают водоросли ультразвуком, микроволнами или замачиванием. Это изменяет их пористую структуру, увеличивая удельную поверхность в 1,5 раза и долю мезопор в 3 раза. Для извлечения антиоксидантов оптимальным оказался 40-процентный раствор изопропилового спирта. Ученые установили, что, меняя условия экстракции, можно управлять составом получаемых веществ и усиливать их биологическую активность.

Исследования подтвердили, что фукусовые водоросли обладают значительно более высокой антиоксидантной активностью по сравнению с ламинариевыми. Они в 100 раз лучше поглощают свободные радикалы, в 5 раз активнее восстанавливают железо и в 2,5 раза лучше его хелатируют.