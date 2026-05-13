Спрос на специалистов по беспилотным технологиям вырос в Арктике

Опубликовано 13 мая 2026, 16:301 мин.
Спрос на специалистов по беспилотным технологиям вырос в АрктикеРегиону нужны инженеры и ИИ-разработчики
В пресс-службе губернатора Архангельской области сообщили о росте востребованности инженерных специальностей, связанных с беспилотными технологиями и искусственным интеллектом в регионе. Одним из ключевых направлений стал Северный морской путь, где уже тестируют автономное судовождение.
© Ferra.ru
По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Ивана Дементьева, в 2025 году компания «Си-Проект» совместно с региональными властями провела испытания беспилотного управления судами в Белом море. На этом фоне в регионе растет потребность в специалистах по программированию, современным системам связи и автономному транспорту.
Еще одним направлением подготовки кадров стало материаловедение. В регионе развивают технологии строительства на мерзлых грунтах, производство стройматериалов из сапонита и базальта, а также выращивание модифицированных алмазных кристаллов для квантовых сенсоров, отметили Дементьев.
Подготовка специалистов ведется в рамках программы «Приоритет-2030».