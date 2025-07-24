Спрос на спутниковый интернет в России вырос более чем в два раза

Рост спроса отмечается не только в отдаленных районах, но и в крупных городах. Пользователи стали чаще выбирать спутниковое подключение, так как оно менее зависимо от наземной инфраструктуры и обеспечивает стабильный доступ в интернет в любой точке страны.

Компания объясняет всплеск интереса участившимися перебоями мобильной связи. Для многих пользователей стало важным иметь постоянный доступ к интернету независимо от технических сбоев или локальных проблем с операторами. Особенно это актуально для удаленных сотрудников, бизнеса и жителей малонаселенных регионов.

Сервис «Триколор Интернет» уже несколько лет занимает лидирующие позиции в пяти федеральных округах: Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Кавказском. Продукт доступен как для частных пользователей, так и для корпоративного сектора, предоставляя возможность подключения в любом регионе страны.