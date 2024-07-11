Спутник с рекордным разрешением создан в Самаре

По словам профессора Романа Скиданова, разработанный университетом гиперспектрометр обладает высоким пространственным разрешением, что делает его уникальным для компактных приборов этого типа. Генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко подчеркнул интерес проекта как для образования в сфере аэрокосмоса, так и для возможностей гиперспектральной оптики.

Исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко отметил, что новый спутник позволит проводить эффективный экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных угодий, а также выявлять невидимые для человека характеристики и свойства.

Запуск аппарата запланирован на конец текущего года.