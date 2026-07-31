В России
Опубликовано 31 июля 2026, 20:13
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Спутники «Луч» втрое увеличили передачу сигналов бедствия в КОСПАС-SARSAT

Рост связан с числом аварийных маяков
Российская система спутниковой ретрансляции «Луч» увеличила объем сообщений о чрезвычайных ситуациях, передаваемых в международную систему поиска и спасания КОСПАС-SARSAT. Во втором полугодии 2025 года поток данных через российские спутники вырос почти в три раза по сравнению с началом 2025 года.
Спутники «Луч» втрое увеличили передачу сигналов бедствия в КОСПАС-SARSAT

© Ferra.ru

В пресс-службе АО «Спутниковая система «Гонец» сообщили, что рост связан с увеличением числа радиобуев, которые устанавливают на судах, воздушном транспорте и используют в персональных аварийных устройствах.

В работе КОСПАС-SARSAT участвуют спутники серий «Луч-5», «Метеор-М», «Глонасс-К», «Электро-Л» и «Арктика-М». Система поддерживается 44 странами и доступна более чем в 220 государствах. За время работы она помогла спасти около 75 тыс. человек, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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