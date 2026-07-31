Спутники «Луч» втрое увеличили передачу сигналов бедствия в КОСПАС-SARSAT

В пресс-службе АО «Спутниковая система «Гонец» сообщили, что рост связан с увеличением числа радиобуев, которые устанавливают на судах, воздушном транспорте и используют в персональных аварийных устройствах.

В работе КОСПАС-SARSAT участвуют спутники серий «Луч-5», «Метеор-М», «Глонасс-К», «Электро-Л» и «Арктика-М». Система поддерживается 44 странами и доступна более чем в 220 государствах. За время работы она помогла спасти около 75 тыс. человек, отметили в пресс-службе.