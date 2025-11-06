Спутники «Метеор‑М» подключат к международной системе поиска и спасания

Их включение в систему позволит увеличить зону покрытия и сократить время обнаружения аварийных сигналов. Это касается судов, самолетов и индивидуальных радиомаяков, используемых людьми в чрезвычайных ситуациях.

Параллельно компания «Российские космические системы» модернизирует две наземные станции. Их задача — принимать сигналы от спутников-ретрансляторов «Луч-5», которые работают с радиомаяками нового поколения. Ввод этих станций в систему запланирован на 2026 год.

Также достигнута договоренность с Катаром об использовании для поисково-спасательных нужд спутников «Электро-Л» № 3 и № 5.