Спутники решат проблему связи на российской железной дороге

Шадаев также отметил успешное завершение тестирования трех спутников связи, запущенных в прошлом году. Они представляют собой часть программы по устранению цифрового неравенства в России, благодаря которой более 3 тысяч малых населенных пунктов уже получили доступ к высокоскоростному интернету.

Главная цель новой группировки спутников — обеспечить стабильную связь на движущихся объектах внутри страны. Это позволит улучшить качество связи на железнодорожном транспорте и обеспечить доступ к интернету в удаленных районах, где проведение проводных коммуникаций невозможно или невыгодно.

Ожидается, что запуск спутников «Экспресс-РВ» значительно улучшит доступность интернета для железнодорожного транспорта и обеспечит связь даже в самых отдаленных уголках страны.