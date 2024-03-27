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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 21:12
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Спутники решат проблему связи на российской железной дороге

«Экспресс-РВ»
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил о планах запуска высокоорбитальной группировки спутников к концу 2024 года. Эти спутники, называемые «Экспресс-РВ», будут использоваться для обеспечения быстрого интернета на поездах.

Шадаев также отметил успешное завершение тестирования трех спутников связи, запущенных в прошлом году. Они представляют собой часть программы по устранению цифрового неравенства в России, благодаря которой более 3 тысяч малых населенных пунктов уже получили доступ к высокоскоростному интернету.

Главная цель новой группировки спутников — обеспечить стабильную связь на движущихся объектах внутри страны. Это позволит улучшить качество связи на железнодорожном транспорте и обеспечить доступ к интернету в удаленных районах, где проведение проводных коммуникаций невозможно или невыгодно.

Ожидается, что запуск спутников «Экспресс-РВ» значительно улучшит доступность интернета для железнодорожного транспорта и обеспечит связь даже в самых отдаленных уголках страны.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#спутник
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#Россия
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#поезд
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#дорога