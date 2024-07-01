Спутниковый мониторинг лесов снизил площадь незаконных рубок в РФ

Дистанционный мониторинг лесов активно внедряется в России, охватывая 42 региона и более 300 миллионов гектаров земель лесного фонда. Благодаря этому были выявлены случаи нарушений в таких регионах, как Архангельская и Свердловская области, Башкирия, Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края.

Ведомство отмечает, что использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных спутниковых снимков значительно повышает эффективность контроля за лесными ресурсами. Цифровая трансформация отрасли направлена на улучшение прозрачности и эффективности всей цепочки от лесозаготовки до конечного потребителя.