Спутниковый мониторинг лесов снизил площадь незаконных рубок в РФ

Опубликовано 01 июля 2024, 20:31
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Спутниковый мониторинг лесов снизил площадь незаконных рубок в РФС начала 2024 года
С начала 2024 года спутниковый мониторинг состояния лесов зафиксировал 137 случаев незаконной рубки в 15 регионах страны. По данным пресс-службы Рослесинфорга, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем незаконно заготовленной древесины также сократился на 10%.
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Дистанционный мониторинг лесов активно внедряется в России, охватывая 42 региона и более 300 миллионов гектаров земель лесного фонда. Благодаря этому были выявлены случаи нарушений в таких регионах, как Архангельская и Свердловская области, Башкирия, Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края.
Ведомство отмечает, что использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных спутниковых снимков значительно повышает эффективность контроля за лесными ресурсами. Цифровая трансформация отрасли направлена на улучшение прозрачности и эффективности всей цепочки от лесозаготовки до конечного потребителя.