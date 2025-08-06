«Спутникс» разработал отечественную систему мониторинга транспорта

Для мониторинга используется компактный спутник весом всего 17 кг. Несмотря на небольшие размеры, он способен вести съемку в высоком разрешении — 2,5 метра на пиксель. Аппарат работает в четырех спектральных диапазонах и передает данные со скоростью 1 Гбит/с с орбиты высотой 500−600 км.

Как пояснил Копик, спутник движется со скоростью 8 км/с, но при этом обеспечивает точное наведение. Для сравнения, это как сфотографировать колонны Зимнего дворца с расстояния 600 км.