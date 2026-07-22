«Спутникс» ускорила передачу данных с наноспутников в 10 раз

Опубликовано 22 июля 2026, 21:351 мин.
«Спутникс» ускорила передачу данных с наноспутников в 10 разНовое ПО уже прошло испытания на орбите
Российская частная компания «Спутникс» успешно испытала обновленное программное обеспечение для X-диапазонного передатчика SXC-XTX-01 собственного производства. Новая версия увеличивает скорость передачи данных с наноспутников до 100 Мбит/с, что в 10 раз выше прежнего показателя, пишет ТАСС.
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Обновление предназначено для космических аппаратов форматов CubeSat 3U и 6U, используемых в научных, образовательных и АИС-миссиях. Оно доступно для всех спутников производства «Спутникс», включая уже работающие на орбите.
Во время испытаний новое ПО обеспечило стабильную работу передатчика и успешный прием информации с тестового спутника. В пресс-службе компании также напомнили, что с 2023 года группировка «Зоркий-2М» передает данные со скоростью до 1 Гбит/с и способна отправлять до 100 ГБ информации в сутки.