«Спутникс» вывела на орбиту новые российские спутники

В космос отправились два спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» и четыре спутника автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для отслеживания морских судов. Все спутники успешно вышли на связь и находятся под управлением Центра управления полетами компании

Два новых аппарата «Зоркий-2М», оснащенные мультиспектральными камерами, усиливают возможности российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Четыре спутника АИС оборудованы для передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции. Это необходимо для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, особенно на Северном морском пути, добавили в пресс-службе.