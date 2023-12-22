Средняя зарплата IT-специалистов в России достигла около 400 тысяч рублей

Средняя зарплата IT-специалистов в России достигла около 400 тысяч рублейИ зарплата технических директоров
Исследование, проведенное группой компаний BestDoctor и hh.ru, обнаружило, что в сфере информационных технологий (IT) в России предлагают самые высокие начальные зарплаты, достигающие 800 тысяч рублей в месяц для технических директоров. Средний уровень заработной платы в отрасли стабильно держится на уровне 300−400 тысяч рублей ежемесячно, пишет РИА Новости.
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Исследование указывает, что наиболее высокие зарплаты в IT-секторе получают технические директора. Организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы и интернет-компании, включая поисковые системы, платежные сервисы и социальные сети, предлагают значительные финансовые поощрения.
Сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич отметил, что Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область вошли в список топ-5 регионов с высокооплачиваемыми вакансиями в IT-секторе.
Эксперты связывают рост зарплат с развитием цифровизации, потребностью в разработке собственных решений и программного обеспечения, а также увеличением технологических компаний и поставщиков.