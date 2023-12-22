Средняя зарплата IT-специалистов в России достигла около 400 тысяч рублей

Исследование указывает, что наиболее высокие зарплаты в IT-секторе получают технические директора. Организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы и интернет-компании, включая поисковые системы, платежные сервисы и социальные сети, предлагают значительные финансовые поощрения.

Сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич отметил, что Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область вошли в список топ-5 регионов с высокооплачиваемыми вакансиями в IT-секторе.

Эксперты связывают рост зарплат с развитием цифровизации, потребностью в разработке собственных решений и программного обеспечения, а также увеличением технологических компаний и поставщиков.