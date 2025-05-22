Срок службы деталей для АЭС увеличили в два раза

Опубликовано 22 мая 2025, 23:551 мин.
Срок службы деталей для АЭС увеличили в два разаРоссийские ученые применили лазерное упрочнение металлов
Специалисты Владимирского государственного университета разработали технологию, которая вдвое увеличивает ресурс деталей для атомных станций. Метод лазерного термоупрочнения повышает износостойкость металлических компонентов, работающих в экстремальных условиях.
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Технология особенно востребована для обработки шестерен, валов и клапанов, которые подвергаются высоким механическим и температурным нагрузкам. Лазерное воздействие усиливает поверхностную прочность деталей, не меняя их геометрию и внутренние свойства.
Как пояснили разработчики, система позволяет точно контролировать параметры обработки: глубину воздействия, степень упрочнения и траекторию лазерного луча. Это гарантирует соответствие деталей техническим требованиям и нормативам.
Внедрение технологии сократит расходы на ремонт и обслуживание оборудования атомных электростанций. Увеличенный срок службы комплектующих снизит частоту их замены и повысит надежность работы энергоблоков.