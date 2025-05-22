Срок службы деталей для АЭС увеличили в два раза

Технология особенно востребована для обработки шестерен, валов и клапанов, которые подвергаются высоким механическим и температурным нагрузкам. Лазерное воздействие усиливает поверхностную прочность деталей, не меняя их геометрию и внутренние свойства.

Как пояснили разработчики, система позволяет точно контролировать параметры обработки: глубину воздействия, степень упрочнения и траекторию лазерного луча. Это гарантирует соответствие деталей техническим требованиям и нормативам.

Внедрение технологии сократит расходы на ремонт и обслуживание оборудования атомных электростанций. Увеличенный срок службы комплектующих снизит частоту их замены и повысит надежность работы энергоблоков.