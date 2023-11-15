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19:25, 15 ноября 2023
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Сроки проведения экспериментов в рамках российского проекта SIRIUS увеличат

Эксперимент стартовал 14 ноября

Годовой наземный изоляционныйт эксперимент, проводимый в рамках проекта SIRIUS, может продлиться на дольший период времени, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН, Олег Орлов, пишет ТАСС.

Сроки проведения экспериментов в рамках российского проекта SIRIUS увеличат

© Ferra.ru

Такая возможность существует. Рекордный срок изоляционного эксперимента составил 520 суток в этом же комплексе в рамках проекта "Марс-500". В рамках проекта SIRIUS у нас запланирована возрастающая длительность. Сейчас мы подошли к годовым экспериментам. Когда проект затевался, мы говорили о трех годовых экспериментах и, возможно, что последующие будут большей продолжительности.

Олег Орлов
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН

Эксперимент SIRIUS-23, эмулирующий полет на Луну, стартовал в Москве 14 ноября.

Перспективы продления будущих экспериментов - вопрос программы, заинтересованности и результатов данного исследования. Думаю, что к концу 2024 года мы будем четко понимать продолжение программы, а также то, с какой длительностью программы мы выйдем на дальнейшие изоляционные исследования.

Олег Орлов
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН

Увеличение времени проведения экспериментов может стать ключевым шагом в расширении знаний о влиянии изоляции на человеческий организм и подготовке к длительным космическим миссиям.

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