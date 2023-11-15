Сроки проведения экспериментов в рамках российского проекта SIRIUS увеличат

Такая возможность существует. Рекордный срок изоляционного эксперимента составил 520 суток в этом же комплексе в рамках проекта "Марс-500". В рамках проекта SIRIUS у нас запланирована возрастающая длительность. Сейчас мы подошли к годовым экспериментам. Когда проект затевался, мы говорили о трех годовых экспериментах и, возможно, что последующие будут большей продолжительности.