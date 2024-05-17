Стала известна цена российского электромобиля «Атом»

Зависеть от рыночных условий, но им будет обеспечена приоритетная очередь при запуске серийного производства.

Электромобиль «Атом» будет разгоняется до 100 километров в час за 8 секунд, а запас хода составит до 500 километров. По комфорту он соответствует классу В, а его габариты позволят комфортное передвижение в городских условиях.

Изначально дизайн машины был разработан в сотрудничестве с дизайн-бюро из Италии.