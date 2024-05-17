Опубликовано 17 мая 2024, 19:03
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Стала известна цена российского электромобиля «Атом»Она будет зависеть от рыночной ситуации
Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил о предполагаемой цене российского электромобиля «Атом». В диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей — таковы ожидания, однако окончательная стоимость зависит от рыночной ситуации.
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Зависеть от рыночных условий, но им будет обеспечена приоритетная очередь при запуске серийного производства.
Электромобиль «Атом» будет разгоняется до 100 километров в час за 8 секунд, а запас хода составит до 500 километров. По комфорту он соответствует классу В, а его габариты позволят комфортное передвижение в городских условиях.
Изначально дизайн машины был разработан в сотрудничестве с дизайн-бюро из Италии.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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