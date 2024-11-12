Стало известно, насколько выросло число регистраций в «Госуслугах биометрия»

Он отметил, что граждане все чаще выбирают удобство биометрической регистрации, что видно по статистике. Только в этом году количество очных регистраций с использованием биометрии увеличилось почти в три раза и составило 2,2 миллиона. В то же время число пользователей мобильного приложения также значительно возросло, что стало возможным благодаря новым функциональным возможностям и улучшению системы безопасности.

Григоренко подчеркнул, что одной из ключевых причин такого успеха стала продуманная регуляторика, позволившая России стать одной из первых стран, которая успешно сочетает строгие требования к безопасности данных с запросами граждан на удобство при использовании биометрических технологий.