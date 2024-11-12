Опубликовано 12 ноября 2024, 16:221 мин.
Стало известно, насколько выросло число регистраций в «Госуслугах биометрия»Новые биометрические сервисы привлекли тысячи пользователей.
Число регистраций в мобильном приложении «Госуслуги биометрия» выросло в 8 раз с начала 2024 года, достигнув 470 тысяч. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что такой рост связан с запуском новых сервисов, использующих биометрические данные, и с активным развитием этой технологии как альтернативы традиционным способам получения госуслуг.
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Он отметил, что граждане все чаще выбирают удобство биометрической регистрации, что видно по статистике. Только в этом году количество очных регистраций с использованием биометрии увеличилось почти в три раза и составило 2,2 миллиона. В то же время число пользователей мобильного приложения также значительно возросло, что стало возможным благодаря новым функциональным возможностям и улучшению системы безопасности.
Григоренко подчеркнул, что одной из ключевых причин такого успеха стала продуманная регуляторика, позволившая России стать одной из первых стран, которая успешно сочетает строгие требования к безопасности данных с запросами граждан на удобство при использовании биометрических технологий.