Станция «Призма-2» от Ростеха выдержала шторм и сохранила связь в море

Оборудование работает в C-диапазоне, который лучше других устойчив к дождю и туману. Это позволяет круглосуточно держать стабильный канал в открытом море. Такими станциями уже оснащают аварийно-спасательные и другие суда.

Антенна закрыта радиопрозрачным покрытием. Оно не мешает сигналу, но защищает технику от влаги и брызг. Связь уверенно работает на скорости до 40 узлов (около 74 км/ч) и даже при 6−7-балльном шторме. Аппаратная стойка находится в подпалубном помещении. В комплект входит набор запчастей и инструментов (ЗИП-О). Это позволяет экипажу самим проводить мелкий ремонт прямо в рейсе.