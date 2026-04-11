Станция «Призма-2» от Ростеха выдержала шторм и сохранила связь в море

Опубликовано 11 апреля 2026, 16:341 мин.
Станция «Призма-2» от Ростеха выдержала шторм и сохранила связь в мореУстройство работает при волнении 6−7 баллов
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, представил результаты испытаний спутниковой станции «Призма-2». Оборудование показало высокую надежность во время длительных рейсов.
Оборудование работает в C-диапазоне, который лучше других устойчив к дождю и туману. Это позволяет круглосуточно держать стабильный канал в открытом море. Такими станциями уже оснащают аварийно-спасательные и другие суда.
Антенна закрыта радиопрозрачным покрытием. Оно не мешает сигналу, но защищает технику от влаги и брызг. Связь уверенно работает на скорости до 40 узлов (около 74 км/ч) и даже при 6−7-балльном шторме. Аппаратная стойка находится в подпалубном помещении. В комплект входит набор запчастей и инструментов (ЗИП-О). Это позволяет экипажу самим проводить мелкий ремонт прямо в рейсе.