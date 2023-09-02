Старейший планетарий России открылся вновь

Старейший планетарий России открылся вновьОн в Пскове
Старейший планетарий России, который находится в Пензе, открыл свои двери после реконструкции.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что благодаря поддержке Министерства культуры РФ, удалось восстановить планетарий досрочно. В рамках реконструкции восстановили исторический облик здания, оснастили его современным оборудованием, сделали цокольный этаж с лекторием, кафе, также появился проектор, который точно проецирует картину звездного неба на куполе диаметром 10 метров.
Планетарий станет площадкой, куда будут приходить школьники, прежде всего старшеклассники, для которых занятия астрономией здесь будут куда интереснее обычных уроков с чтением учебников.
Глава региона и статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, которая стала одним из первых посетителей планетария рассказала, что регион ответственно отнесся к реконструкции объекта культурного наследия.