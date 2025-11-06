Стартовала 71-я российская антарктическая экспедиция

Планируется, что судно преодолеет около 15 000 километров через три океана — Атлантический, Индийский и Южный. После краткой остановки в Кейптауне оно достигнет Антарктиды во второй половине декабря. Экспедиция доставит персонал для сезонных и зимовочных работ, а также более 2000 тонн грузов.

В ходе рейса будут посещены российские станции «Прогресс», «Мирный», «Новолазаревская» и полевая база «Молодежная». Также запланированы морские исследования в Южном океане. Общая продолжительность плавания составит более пяти месяцев.

В январе 2026 года к ледовому континенту отправится второе судно — «Академик Трешников». Научная программа включает 47 комплексных исследований. Ученые продолжат метеорологические, геофизические и медицинские исследования, изучение фауны и поиск уникальных микроорганизмов. В работах задействованы 23 научные организации.