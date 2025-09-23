Стартовали продажи умного кольца от Сбера для здоровья и активности

Стартовали продажи умного кольца от Сбера для здоровья и активностиУстройство отслеживает сон, активность и уровень стресса
Корпус устройства выполнен из титана с PVD-покрытием, внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера. Кольцо весит всего 5 граммов и может работать до 7 дней без подзарядки. Оно доступно в восьми размерах и двух цветах — чёрный и серый хром.
Функции устройства включают мониторинг пульса, сатурации, физической активности, фаз сна и пробуждения. Плотное прилегание к пальцу обеспечивает точные измерения, а специализированные алгоритмы анализируют данные, формируя метрики сна, стресса и общего ресурса организма. Все показатели доступны в мобильном приложении, где пользователю предоставляются персональные рекомендации от нейросети GigaChat. При отклонениях от нормы приложение уведомляет о необходимости консультации с врачом.
GigaChat, обученный на медицинских данных и прошедший аккредитацию по восьми специальностям, анализирует показатели пользователя и даёт советы по улучшению сна, управлению стрессом и физической активности. Общение с искусственным интеллектом ведётся в формате диалога на понятном языке.
Разработкой кольца занималась команда SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских экспертов из ведущих российских институтов и клиник.
С 23 сентября кольцо доступно для ограниченной группы пользователей через сайт SberDevices. С 24 сентября его можно приобрести на официальном сайте и партнёрских сетях электроники по цене 24 990 рублей.
