Стартовали продажи умного кольца от Сбера для здоровья и активности

GigaChat, обученный на медицинских данных и прошедший аккредитацию по восьми специальностям, анализирует показатели пользователя и даёт советы по улучшению сна, управлению стрессом и физической активности. Общение с искусственным интеллектом ведётся в формате диалога на понятном языке.

Разработкой кольца занималась команда SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских экспертов из ведущих российских институтов и клиник.

С 23 сентября кольцо доступно для ограниченной группы пользователей через сайт SberDevices. С 24 сентября его можно приобрести на официальном сайте и партнёрских сетях электроники по цене 24 990 рублей.

